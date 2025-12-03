IMV

Extremadura reduce las rentas de inserción un 57 % desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital estatal

En Extremadura el número de beneficiarios ha pasado en este período ha caído un 50,94. Es decir, ha pasado de 22.526 a 11.052.

Extremadura ha reducido un 57,02 % las rentas de inserción para quienes viven por debajo del umbral de la pobreza tras la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) estatal, lo que supone 24.018.268 euros menos en el período 2020-2024.

En concreto, la inversión dedicada a esta partida ha pasado de los 42,1 millones en 2020, a 24,2 en 2021, los 23,2 en 2022, los 23,1 millones en 2023 y 18,1 millones en 2024.

La región tenía en 2024 1.054.681 habitantes y la tasa de riesgo de pobreza era del 23,8 % (251.014 personas)

Las comunidades de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla León y Andalucía han reducido casi por completo sus rentas de inserción para quienes viven por debajo del umbral de la pobreza tras la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) estatal.

El IMV es una prestación económica estatal gestionada por la Seguridad Social, pensada para asegurar unos ingresos mínimos a personas u hogares en situación de vulnerabilidad económica. Está regulado por una norma de 2021.

