Extremadura recibirá más de 401.000 euros para promocionar vino en el extranjero en 2027

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada por videoconferencia y presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acordado este lunes repartir 46,6 millones de euros entre las comunidades autónomas para los programas de promoción del vino en mercados de terceros países de cara a 2027. De este montante, Extremadura recibirá 401.153,66 euros.

El presupuesto disponible para dicho ejercicio asciende a 55,6 millones de euros, mientras que las CC.AA. han solicitado ayudas por debajo del límite disponible. Actualmente, la subvención máxima que se puede conceder es del 50%.

El ministro ha planteado elevar esta subvención al 60% para aprovechar la posibilidad que ofrece la futura modificación del reglamento europeo pendiente de aprobación en el denominado 'paquete vino'.

Esta línea de promoción se enmarca en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).

Planas ha destacado que estos programas permiten expandir las características y cualidades de los vinos españoles en terceros países, lo que mejora su competitividad y consolida nuevos mercados.