Extremadura recibirá 8,7 millones para eficiencia energética y para rehabilitar edificios del sector terciario

La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado por unanimidad el reparto de 300 millones de euros para actuaciones de eficiencia y ahorro en la industria, y de otros 200 millones para la rehabilitación de edificios existentes en el sector terciario, en cumplimiento del Plan Estratégico 2024-2026 del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). En concreto, Extremadura recibirá 5,6 millones para actuaciones de eficiencia y ahorro en la industria y 3,1 millones para la rehabilitación de edificios existentes en el sector terciario.

Según informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se trata del primer acuerdo alcanzado por las comunidades y ciudades autónomas mediante un nuevo procedimiento escrito que permite a la Conferencia tomar decisiones sin necesidad de celebrar una reunión.

La Conferencia Sectorial de Energía, reunida el pasado 1 de diciembre en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, decidió posponer el reparto de los 500 millones de euros, aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de julio, al objeto de estudiar con mayor detalle la propuesta que el Ministerio les había remitido.

Esa misma Conferencia, con voto unánime de las comunidades y ciudades autónomas, modificó su reglamento para alcanzar acuerdos mediante procedimiento escrito.

El gabinete dirigido por Sara Aagesen indicó que esta es la primera vez que se utiliza y, los gobiernos regionales, tras despejar sus dudas, han aprobado por unanimidad el reparto propuesto originalmente por el Ministerio.

En otros repartos de ayudas con cargo al FNEE, el Ministerio establecía el procedimiento, pero en esta ocasión los nuevos programas de ayuda sólo establecen las tipologías de actuación y los destinatarios, pudiendo las comunidades autónomas elegir entre una o varias de las opciones, así como la intensidad del apoyo económico y si se entrega en régimen de concesión directa o mediante concurrencia competitiva, de modo que tienen un margen de maniobra muy superior.

En el caso del Programa de eficiencia energética destinado a pymes y gran empresa del sector industrial, se destinan 300 millones de euros a la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales, con ahorros superiores al 10 por ciento, y a la implantación de sistemas de gestión energética.

Para el reparto objetivo de los 300 millones de euros asignados se ha considerado la última estadística del INE sobre PIB a precios de mercado y valor añadido bruto a precios básicos por ramas de actividad.