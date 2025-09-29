Extremadura ha recibido 99 transferencias del Gobierno central desde el año 1978

El Gobierno ha materializado entre 1978 y 2025 más de 2.000 traspasos a comunidades y ciudades autónomas, ascendiendo la cifra, en el caso de Extremadura, a 99 transferencias.

Las cifras se extraen de los datos publicados por el Ministerio de Política Territorial, recopilados por Europa Press, en los que se indica que Cataluña encabeza el listado histórico con 196 transferencias, seguida de Andalucía (156), Galicia (156), Comunidad Valenciana (134), Canarias (128), País Vasco (122), Castilla y León (117), Baleares (113), Aragón (112), Murcia (111), Cantabria (106), Asturias (105), Extremadura (99), Madrid (96), Castilla-La Mancha (93), La Rioja (76) y Navarra (62). Respecto a las ciudades autónomas, Melilla ha asumido 24 y Ceuta, 21.

Entre los años 2015 y 2017, con el 'popular' Mariano Rajoy en Moncloa, no se produjo ninguna transferencia a comunidades, y se retomaron con la llegada de Sánchez, con dos al País Vasco en sus primeros meses de mandato.