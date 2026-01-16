Extremadura se proyectará en FITUR 2026 como un destino extraordinario que se abre al mundo y alternativa a destinos masificados

Extremadura se proyectará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid con México como país invitado, como un destino extraordinario que se abre al mundo y como una alternativa real a destinos saturados.

Así lo ha explicado la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, durante la presentación que ha tenido lugar este jueves en la sede de Presidencia, en Mérida, donde ha detallado que "este año presentamos una propuesta sólida, muy profesional y profundamente ligada al territorio, un programa con más de setenta presentaciones en la zona de conocimiento y 23 experiencias en la zona gastronómica de la feria".

El stand de la región está inspirado en el concepto de 'Extremadura Extraordinaria' -lema por el que se apuesta un año más- y que invita a un viaje más emocional y sensorial. "Es un espacio inmersivo y sensorial, pensado para que quienes nos visiten sientan que entran en Extremadura. La letra X se convierte en el eje del relato, como ese punto en el mapa donde señalamos que hay algo valioso, ese tesoro", ha señalado Bazaga.

En sus más de 980 metros cuadrados se recrean las piscinas naturales, gargantas y playas de interior así como los pueblos y plazas de Extremadura (se ha recreado la Plaza Alta de Badajoz). El visitante también encontrará muros que evocan la identidad rural de la región, un escenario que invita a pasear por sus calles.

Además, el stand cuenta con espacios diferenciados con información regional (turismo rural, naturaleza, cultura y gastronomía), del territorio turístico de Badajoz y de Cáceres, de los enclaves Patrimonio de la Humanidad (Cáceres, Mérida y el Monasterio de Guadalupe), zona abierta donde las entidades públicas y asociaciones anunciarán sus proyectos turísticos; zona de sinergias, de experiencias gastronómicas, área experiencial y sala para medios de comunicación.

Bazaga, que ha estado acompañada en la presentación por el director general de Turismo, Óscar Mateos, ha avanzado que el 22 de enero se celebrará el acto institucional del Día de Extremadura en Fitur que contará con la presencia de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y en el que se entregarán los galardones al sector turístico regional.

OTRAS PROPUESTAS

Desde Extremadura se continúa apostando por la internalización, por lo que "se trabajará de manera especial mercados como Estados Unidos y Reino Unido, que están creciendo para Extremadura y también los mercados hispanoamericanos, especialmente México y Perú, con los que estamos estrechando lazos culturales y turísticos apoyados por el proyecto Extremestiza, que también estará presente en esta feria internacional", según ha explicado la consejera.

Del mismo modo, se reforzará la imagen de Extremadura como destino deportivo, ya que en la región se practican más de cuarenta modalidades de deportes al aire libre, y los numerosos eventos nacionales e internacionales desarrollados durante los dos últimos años han supuesto un incremento en las pernoctaciones y una gran oportunidad para el sector y para los territorios, según ha destacado Bazaga, quien ha avanzado que se presentarán eventos como la Copa del Rey de Fútbol Sala o la prueba de Rally puntuable para el Campeonato del Mundo. En este sentido, se podrá disfrutar de la exposición de un coche de rally, el Toyota Hilux T1 Plus.

En cuanto a gastronomía, "se han programado más de una veintena de propuestas entre presentaciones, catas y degustaciones. Se mostrará la cocina de la Red de Hospederías y productos que ya son emblemas en Extremadura, como el Pimentón de la Vera, nuestros ibéricos, quesos, vinos, cavas y aceites. Somos, como saben, una de las comunidades con más denominaciones de origen y figuras de calidad", ha explicado Bazaga.

Además, se abundará en la autenticidad, la calma y la conexión profunda con el entorno, el llamado concepto del lujo silencioso, frente a modelos de turismo masificados.

Como en años anteriores, Extremadura tendrá presencia en Fitur Screem, reforzando su posicionamiento como plató de cine y series, a través de Extremadura Film Commission, y en la Spain Film Commission. Y, como novedad, se colaborará con Spain is Excellence, que asesorará a las empresas alineadas en la excelencia turística (red que tiene incluidas entidades como el Museo Thyssen o Atrio o el Teatro Real), y se pondrá en marcha una nueva app para facilitar el 'networking' entre las empresas que estará disponible en soporte Android y iPhone, para generar reuniones y solicitar las reuniones también en tiempo real.

MÁS ACTIVIDADES

Durante el fin de semana, el stand se llenará de propuestas lúdicas y culturales como el taller de artesanía de la Gorra de Montehermoso, con María José González -la única maestra artesana de esta gorra- quien va a explicar la historia y el proceso de este icono extremeño.

También habrá degustaciones de patatera y quesos de Acehúche, que se fusionarán con las máscaras de las Carantoñas -famosa fiesta de Interés Turístico Nacional-, y representaciones tradicionales, como Jarramplas y actividades para todos los públicos.

Las presentaciones y eventos más destacados en el stand se retransmitirán por streaming en https://extremadurafitur.com/

DATOS DE TURISMO

Durante la rueda de prensa, la consejera ha repasado los datos del sector turístico relativos al pasado año y ha destacado que 2025 ha sido el año "de la consolidación del turismo internacional" ya que -a falta de los datos definitivos de diciembre- se puede decir que la región ha registrado "un aumento del 10 % en las pernoctaciones internacionales y más del 7 % en el número de viajeros extranjeros respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado".

Unas cifras que, según Bazaga, muestran "una tendencia sólida y sostenida que refuerza claramente nuestra apuesta por la internacionalización. Y este buen momento también lo trasladamos al empleo y a la creación de empresas, lo que demuestra que el turismo no solo atrae visitantes, sino que es una generadora de oportunidades y que se consolida como uno de los sectores motores de desarrollo de nuestra región".

La responsable de turismo regional ha defendido que estos datos son "fruto de una estrategia que combina la promoción, la inversión y la mejora en infraestructuras y siempre con la idea clara de apostar por un turismo de calidad y de hacer crecer el sector".

Además, Bazaga ha resaltado que 2025 ha sido un año clave en la internacionalización. La celebración de la V Convención de Turespaña, que atrajo a más de mil profesionales de todo el mundo, permitió mostrar las riquezas de la región y cerrar acuerdos que darán su fruto a lo largo del 2026.