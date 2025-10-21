TURISMO

Extremadura protagoniza el proyecto 'Spain is much more' para promocionar destinos de interior en el extranjero

Durante estos días, de manera simultánea, más de 50 periodistas y prescriptores de varios países de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá visitan nueve comunidades autónomas en una experiencia que culminará el 23 de octubre en un encuentro en el Real Sitio de San Ildefonso.

Redacción

Extremadura |

La Junta de Extremadura colabora con Turespaña, Paradores y la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España en el proyecto 'Spain is much more' (España es mucho más), que pretende promocionar los destinos de interior y naturaleza en los mercados internacionales.

Como parte de esta iniciativa, un grupo de periodistas y creadores de contenidos del Reino Unido recorre Extremadura en un itinerario que combina visitas a ciudades y pueblos monumentales, experiencias gastronómicas, rutas por parajes naturales y astroturismo, entre otras actividades, informa en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Durante estos días, de manera simultánea, más de 50 periodistas y prescriptores de varios países de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá visitan nueve comunidades autónomas en una experiencia que culminará el 23 de octubre en un encuentro en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), donde participantes, destinos, proveedores locales y organizadores compartirán sus experiencias sobre la España menos conocida por los turistas internacionales.

En esta primera edición de 'Spain is much more', Extremadura y Castilla y León forman parte de la Ruta del Oeste, diseñada para el mercado británico, un itinerario que, por tierras extremeñas, discurre por Cáceres, Plasencia, Valle del Jerte y el Monasterio de Yuste, además de Trujillo y Valverde de la Vera, municipios que integran la red de los Pueblos más Bonitos de España.

Esta colaboración con Turespaña se produce días después de la V Convención de este organismo en Cáceres, dedicada a 'Experiencias que transforman: construyendo el mejor turismo', una cita en la que han participado más de 1.000 profesionales del sector y que proyectó la imagen de Extremadura en todo el mundo.

