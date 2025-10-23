Extremadura se prepara para un adelanto electoral por la falta de apoyo a los presupuestos

Extremadura se prepara para un adelanto electoral después de que Vox y PSOE hayan presentado este jueves enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos de 2026 diseñado por el Gobierno de María Guardiola.

La decisión de adelantar las elecciones en Extremadura es la opción por la que inclina su presidenta, han asegurado a EFE fuentes cercanas al Ejecutivo regional.

Con dicho adelanto electoral, Guardiola cumplirá con la hoja de ruta que avanzó el pasado 29 de septiembre para evitar, tal como expuso, que el crecimiento de Extremadura sea frenado.

Guardiola ya avisó a los grupos parlamentarios (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) que, de no sacar adelante los presupuestos del próximo ejercicio, convocaría elecciones anticipadas.

Por tanto, daría así un paso a una nueva legislatura de cuatro años, tal como determina el Estatuto de Autonomía.

Tanto Vox como PSOE han presentado este jueves enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario -Unidas la registró este miércoles- lo que supone, según las citadas fuentes, bloquear las cuentas de 2026, cifradas en 8.657 millones de euros, la cuantía más alta en la historia de esta comunidad autónoma.

Feijóo deja en manos de sus presidentes autonómicos la decisión

Desde Bruselas, el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado este jueves la decisión de convocar elecciones anticipadas en manos de los presidentes de Aragón, Jorge Azcón, y de Extremadura, María Guardiola, por respeto a las competencias autonómicas.

En una rueda de prensa en Bruselas, Feijóo ha afirmado que los presidentes autonómicos son "la única autoridad política" que puede tomar esa decisión y que cualquiera que especule sobre qué hacer en Aragón o Extremadura -"aunque sea el presidente de su partido", ha agregado- "es una falta de respeto" a los extremeños y a los aragoneses.

"La autonomía política, consagrada en el estatuto de autonomía que bebe de la Constitución española, yo la voy a preservar porque creo en ella profundamente", ha insistido.

El líder del PP ha detallado que está "en contacto" con ambos gobiernos y hablando sobre las complejas negociaciones sobre presupuestos que se están llevando a cabo en ambas regiones, pero que al final "son ellos los que tienen que tomar la decisión oportuna en el momento oportuno".