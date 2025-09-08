Extremadura premia lo mejor de su ciencia, de su arte, y de su campo en la noche del Infoex y de la condena al genocidio palestino

Extremadura premiaba a lo mejor de su ciencia, su campo, su arte y a la lucha contra los incendios forestales en el tradicional acto de entrega de las medallas de Extremadura que tenía lugar anoche en el Teatro Romano de Mérida.

Los más aplaudidos de la noche, sin duda alguna y desde su llegada al teatro emeritense, fueron los trabajadores del Plan Infoex, que hacían un alegato de la necesidad de apostar por políticas rurales y por dignificar las condiciones de unos trabajadores que ayer eran reconocidos con el máximo galardón de la comunidad.

La actriz pacense Carolina Yuste, se mostraba orgullosa de haber perseguido un sueño, aunque para ello haya tenido que migrar lejos de nuestras fronteras, por ello pedía ir trabajando poco a poco en una industria cultural potente en Extremadura, a la que no le faltan trabajadores y talento en nuestra tierra.

El viticultor, bodeguero y pionero en el cultivo de uva para cava en Extremadura, Marcelino Díaz recibía este reconocimiento y lo hacía con un brindis muy especial, por supuesto con cava de Almendralejo.

El catedrático de la Universidad de Extremadura, Juan Manuel Sánchez, abogaba por seguir invirtiendo en investigación, innovación y desarrollo como la mejor de las fórmulas para que una tierra avance.

La empresaria del césped, María Cremades se hacía cargo este año del discurso ciudadano, y en él, apostaba por quitarnos los complejos y sentirnos orgullosos de ser extremeños y de nuestros logros.

El anfitrión de la gala, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, entre otras cuestiones realizaba un ofrecimiento a la presidenta de la Junta, María Guardiola, para acoger todos aquellos menores migrantes que fuesen necesario aquí en la capital extremeña.

Iniciaba anoche su discurso la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola con una condena enérgica ante la situación que se está viviendo en Gaza.

Por cierto, antes de iniciarse la gala de entrega de medallas, varios ciudadanos desplegaron banderas palestinas y lanzaron proclamas, recibieron aplausos, fueron desalojados y continuaron sus protestas de reivindicación ante el genocidio palestino a las puertas del teatro romano.

Por otra parte, la presidenta Guardiola, también apelaba a la necesidad de que las leyes que protejan nuestros montes y campos contra los incendios no se dicten en despachos de grandes ciudades, ajenas a la realidad rural, volvía a reivindicar la necesidad de la continuidad de la central nuclear de Almaraz, y abogaba por acabar con la crispación política al tiempo que lanzaba una serie de mensajes de reivindicación en materia de justicia y solidaridad entre regiones.

VALORACIONES DISCURSO DE GUARDIOLA

Hacían también anoche los partidos políticos extremeños una primera valoración ante el discurso de la presidenta Guardiola, para el portavoz de Vox, Ángel Pelayo Gordillo ha sido un discurso decepcionante, coincidía el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo que hablaba de un discurso alejado de la realidad de los extremeños.

Como contraparte el portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá resaltaba el discurso de la presidenta como un discurso de unidad y consenso sin olvidar la reivindicación.