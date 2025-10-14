Extremadura se posiciona como una de las comunidades pioneras en el Proyecto de Mentorización Rural para médicos de familia

La medicina rural desempeña un papel esencial en la cohesión territorial y en el acceso equitativo a la atención sanitaria, especialmente en aquellos municipios alejados de los grandes núcleos urbanos. Sin embargo, los profesionales que ejercen en estas zonas enfrentan desafíos particulares: aislamiento profesional, sobrecarga asistencial, falta de recursos y un preocupante envejecimiento de la plantilla médica.

Ante esta situación, la semFYC y la Fundación Mutual Médica, a través de su programa Concienciar(me), han puesto en marcha el Proyecto de Mentorización Rural. Esta propuesta pionera tiene como objetivo acompañar, formar y empoderar a las y los médicos de familia que ejercen en el medio rural. Gracias a una red de mentores expertos, el programa busca reducir el aislamiento profesional, compartir experiencias de éxito y fortalecer la vocación médica en estos entornos clave para el sistema sanitario.

Un proyecto fundamentado en la relación entre mentee y mentor

El mentee es un perfil clave en el desarrollo de esta iniciativa, con médicos de familia que estén motivados por su desarrollo profesional en el entorno rural. Se toman en consideración personas proactivas, responsables, receptivas a la retroalimentación constructiva y que valoren con gratitud el acompañamiento y la orientación de los mentores. Participar como mentee en el proyecto ofrece la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades específicas para la práctica médica en entornos rurales, avanzar en la carrera y ampliar la red de contactos.

Por otro lado, el perfil del mentor está dirigido a médicos de familia con experiencia en el ámbito rural, confiables, empáticos y comprometidos con el apoyo y la motivación de sus mentees. Ser mentor conlleva diversos beneficios como compartir conocimientos, desarrollar habilidades de liderazgo y coaching, crecimiento personal y profesional, así como la obtención de reconocimiento y certificación por su labor.

Actualmente, la primera edición de este programa ya está presente, en fase piloto, en Andalucía, Extremadura y La Rioja, y la intención del proyecto es extenderse por toda España y convertirse en un modelo de referencia.