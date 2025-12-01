Extremadura y Portugal avanzan en la candidatura conjunta de las cuevas de Maltravieso y Escoural a Patrimonio Mundial

La directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural la Junta de Extremadura, Adela Rueda Márquez de la Plata, acompañada de un equipo técnico, ha mantenido este pasado miércoles una reunión de trabajo con instituciones portuguesas para seguir avanzando en la elaboración del expediente de la candidatura conjunta a Patrimonio Mundial de las cuevas de Maltravieso (Cáceres) y Escoural (Montemor-o-Novo).

El encuentro, celebrado en la localidad alentejana, forma parte de la estrategia conjunta para coordinar criterios y definir los pasos necesarios para presentar la propuesta ante la Unesco, ha detallado la Junta en nota de prensa.

La jornada comenzó con una visita técnica a la cueva de Escoural, donde se dieron a conocer los últimos resultados científicos sobre la datación de sus manifestaciones parietales. Estos avances aportan nuevas evidencias sobre la antigüedad y relevancia de las pinturas conservadas en el enclave portugués.

Las cuevas de Escoural y Maltravieso constituyen los dos únicos yacimientos del suroeste peninsular que reúnen evidencias arqueológicas esenciales para comprender las fases iniciales de la creación de arte rupestre por parte del ser humano.

Las investigaciones del proyecto FIRST ART, liderado por la Junta de Extremadura junto a instituciones científicas de Portugal, Alemania, Inglaterra, Italia y China, han permitido confirmar la existencia en ambos enclaves de símbolos de enorme antigüedad. Entre ellos destacan las huellas de manos de Maltravieso, con más de 67.000 años, consideradas las pinturas rupestres más antiguas del mundo.

La interacción histórica y científica entre ambos yacimientos los convierte en "piezas clave" para entender los primeros estadios del comportamiento simbólico humano y la evolución cognitiva de la especie. Asimismo, su "valor universal, único y excepcional" sustenta la propuesta de candidatura conjunta a Patrimonio Mundial.

La reunión estuvo auspiciada por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, representada por su directora general, y contó con la participación del jefe de la Sección de Arqueología, Hipólito Collado Giraldo.

Por parte de Portugal, asistieron la vicepresidenta del Instituto de Património Cultural, Ana Catarina Sousa; representantes de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Alentejo; miembros de la Universidad Politécnica de Tomar, y responsables municipales de Montemor-o-Novo encabezados por su alcalde, Carlos Pinto de Sá, y la concejal de Turismo, Paula Martins.

Durante el encuentro se abordaron las acciones y estrategias para avanzar en la candidatura transnacional y se acordó convocar una nueva reunión en 2026 en Cáceres, donde se procederá a la firma de un protocolo de colaboración y se formalizará la creación de un equipo internacional encargado de coordinar los siguientes pasos hacia la presentación del expediente de Patrimonio Mundial Escoural-Maltravieso.