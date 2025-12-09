Extremadura pone en marcha el procedimiento de admisión de alumnado para el curso escolar 2026/2027

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado la resolución por la que convoca el procedimiento para la admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2026/2027.

Dicha resolución establece los modelos normalizados de solicitud, el plazo y lugares de presentación, calendario completo de actuaciones, así como otros aspectos específicos del procedimiento, explica la Junta de Extremadura.

Con el objeto de garantizar una adecuada coordinación en el procedimiento de escolarización a nivel regional, la persona titular de la Delegación Provincial de Educación deberá enviar informe a la Secretaría General de Educación y Formación Profesional antes del inicio de cada proceso de admisión.

En este informe indicará el número de plazas vacantes ofertadas, así como la propuesta, si procede, de modificación de zonas de escolarización y la adscripción de los centros educativos en aquellas localidades donde exista más de uno, para su aprobación antes de la apertura del plazo de solicitudes de cada uno de los procedimientos.

Las delegaciones provinciales de Educación ofertarán, mediante resolución, el número de plazas vacantes para los cursos correspondientes tanto en el procedimiento específico de adscripción como en el procedimiento general de admisión, especificando aquellas reservadas para alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado que curse simultáneamente enseñanzas de ESO o Bachillerato y enseñanzas regladas de música o danza; y que curse simultáneamente enseñanzas de ESO o Bachillerato y programas deportivos de alto rendimiento.

Dichas resoluciones serán publicadas el 28 de enero de 2026 para el procedimiento específico de adscripción y el 8 de abril de 2026 para el procedimiento general. Asimismo, deberán exponerse en los tablones de anuncios de los centros educativos.

Cabe destacar que, durante el curso escolar 2026/2027, el alumnado de primer ciclo de Educación Infantil matriculado en las Escuelas Infantiles dependientes de la Consejería de Educación no abonará cuota por prestación de servicios, ya que cuenta con una bonificación del 100 %.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes para el procedimiento general será del 9 de abril de 2026 hasta las 14,00 horas del 22 de abril; mientras que el plazo establecido para la presentación de solicitudes en el procedimiento específico de adscripción será del 29 de enero hasta las 14,00 horas del 6 de febrero de 2026.

La persona solicitante presentará una única solicitud, en la que establecerá un orden de preferencia, señalando en primer lugar el centro docente prioritario en el que desea ser admitido. En dicha solicitud también puede indicar hasta cuatro centros más en los que prefiera su admisión en caso de no obtener plaza en el primero.

La solicitud, junto a la documentación necesaria, se presentará preferentemente de forma telemática a través de la plataforma educativa Rayuela. En aquellos casos en los que no sea posible, este trámite también podrá llevarse a cabo de forma presencial.

Cuando el número de solicitantes para ocupar una plaza escolar en un centro sea superior al de vacantes existentes, se aplicarán los criterios de ordenación incorporados en la presente resolución.

El alumnado que haya obtenido una plaza escolar en el procedimiento de admisión deberá formalizar la matrícula en el centro educativo donde haya sido admitido del 1 al 15 de julio de 2026. En cuanto al alumnado a quien se le haya adjudicado plaza por las comisiones de escolarización con posterioridad al 15 de julio, el plazo de matriculación es del 1 al 9 de septiembre de 2026.