Extremadura pierde 1.336 habitantes en 2024 pese al incremento de la población extranjera en 3.328 personas

La población en Extremadura ha descendido en 1.336 personas durante el año 2024, lo que supone un 0,13 por ciento, hasta situarse en los 1.053.345 habitantes a fecha 1 de enero de 2025.

Este descenso de la población se ha producido a pesar del incremento en 3.328 habitantes extranjeros en la región extremeña durante 2024, lo que supone un 7,15 por ciento más, hasta alcanzar las 46.556 personas de fuera del país, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, la población de nacionalidad española, que supone el 95,6 por ciento de los residentes en Extremadura, se ha reducido un 0,5 por ciento, lo que supone 4.664 personas menos, y hasta situarse en los 1.006.789 habitantes de nacionalidad española.

De acuerdo a estos datos, los mayores aumentos de extranjeros durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (con 802 más), Marruecos (con 528 más), Venezuela (467) y Perú (466).

Además, cabe destacar que 128 municipios incrementan su población, encabezadas por Mérida, que crece en 425 habitantes; Almendralejo (con 307 más); Navalmoral de la Mata (254) y Don Benito (238), mientras que otros 251 municipios que pierden población, entre los que destacan Badajoz, con 276 residentes menos, y Coria, que pierde 121 habitantes.