Extremadura pide a Planas una completa revisión de los seguros agrarios ante los episodios climáticos "excepcionales"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha reclamado al ministro del ramo, Luis Planas, que impulse una revisión integral del sistema de seguros agrarios, que considera que está "caduco", y que asimismo se destine un presupuesto acorde a las condiciones climáticas "excepcionales" que cada vez soportan más las producciones agrícolas.

Esta ha sido una de las peticiones trasladadas por la comunidad extremeña al Gobierno el pasado lunes en la sectorial de agricultura, según ha indicado este jueves, en una rueda de prensa en la que ha sido preguntada por esta reunión.

En ella planteó al ministro esta revisión de los seguros agrarios, de acuerdo con el planteamiento de las organizaciones agrarias, con las que se ha elaborado un documento conjunto, que será remitido al ministerio.

Morán ha recordado que fue el propio Luis Planas quien hace un año, tras las protestas del campo, firmó con dos organizaciones agrarias más de 40 medidas, entre las que se encontraban cambios en el sistema de seguros agrarios, un asunto sobre el que, desde entonces, se ha "avanzado poco".

Una valoración que no casa con la del propio ministro, quien considera, según ha dicho la consejera, que se ha "hecho mucho" en tanto que se ha "aumentado la participación económica del ministerio". Morán ha aclarado a Luis Planas que "no se trata de eso", y que los propios agricultores y ganaderos "no están pidiendo" este incremento en la dotación ministerial, sino que reclaman "una revisión del sistema, que ya es antiguo y está caduco".

"Están pidiendo que con las condiciones climáticas excepcionales haya recursos económicos excepcionales", así como además están pidiendo "que se les haga caso".