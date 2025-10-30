Extremadura pide al Gobierno que cumpla con el Fondo Social para el Clima con propuestas sólidas para no perder recursos

El director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha pedido al Gobierno central que cumpla con el Fondo Social para el Clima (FSC) ante el riesgo que existe de perder fondos si no se presentan propuestas "sólidas" ante la Comisión Europea.

A este respecto, durante su participación en el Consejo Nacional para el Clima, ha lamentado que no se ha dado cuenta de la gestión del FSC, a pesar del impacto que este fondo tiene en los proyectos de adaptación que deben llevarse a cabo en las distintas comunidades autónomas.

En el encuentro, ha advertido del "riesgo" que existe de perder recursos ante el "incumplimiento de plazos" para acceder a casi 7.000 millones de euros del citado fondo. Igualmente, Puebla ha mostrado el rechazo de Extremadura al Pacto por la Emergencia Climática porque "se sale de los órganos formales para deliberar, no aporta medios ni financiación o un calendario", indica en una nota de prensa.

Se trata, ha manifestado, de un "plan propagandístico que no atiende a las verdaderas necesidades" de las regiones. Además, ha recordado que varias comunidades autónomas firmaron un acuerdo con algunas medidas que debería recoger ese pacto y no se han tenido en cuenta.

Además, Puebla ha lamentado que esta reunión se ha celebrado "sin información ni documentación" previa y se han "alterado" algunos puntos del orden del día.

Finalmente, en el marco de este Consejo, también se ha solicitado la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar cuestiones fundamentales en esta materia, fuera de ideologías y atendiendo a las necesidades reales de los territorios.