Extremadura New Energies tendrá a final de año las pruebas sobre extracción de mineral que pide la Junta

El CEO de Extremadura New Energies (ENE), Ramón Jiménez, ha avanzado que la empresa tendrá listas a final de año las pruebas sobre extracción de mineral que la Junta de Extremadura ha pedido que se realicen en un laboratorio español, ya que las presentadas por la mercantil que promueve la mina de litio en Cáceres se realizaron en Alemania y Australia, y los técnicos regionales han solicitado que sean avaladas en España.

Se trata de unas pruebas sobre el proceso de extracción de la roca que se ha sacado de la mina hasta que se obtiene el producto final, el hidróxido de litio, y que la Administración regional han pedido que se repitan en un laboratorio español.

Este nuevo trámite en el expediente del proyecto minero de Cáceres es lo que, según Jiménez, ha provocado que la mina de litio cacereña no haya sido declarada como proyecto estratégico por la Unión Europea cuando sí lo han conseguido la mina 'Las Navas', de Cañaveral, de extracción de litio; la mina 'Aguablanca' en la localidad pacense de Monesterio, de níquel y cobre, y la mina 'La Parrilla', en Almoharín, de extracción y procesamiento de wolframio.

Según ha indicado a los medios este miércoles en el transcurso de la celebración del evento 'Futuribles' organizado por El Periódico Extremadura, esta decisión "no es nada que sea irresoluble" porque hay varias convocatorias por parte de la UE y en ellas se volverá a evaluar el proyecto minero cacereño.

"Tenemos que repetir las pruebas y eso no nos da un calendario fijo de cuándo podemos empezar hasta que no las tengamos acabadas y vueltas a hacer, no nos pueden nombrar proyecto crítico porque sería un poco como nombrar a alguien que no tiene claro cuál es el fin", ha explicado Jiménez.

Así, una vez que se tengan estas pruebas realizadas la mina de litio de Cáceres "entrará en la siguiente convocatoria que será en un par de meses y a partir de ahí seguiremos el mismo proceso que era el que estábamos".

"Seguimos estando precalificados, no nos han echado, lo único que en esta primera ronda no hemos entrado. Nos queda más que seguir trabajando y cumpliendo con lo que nos ha pedido la Junta y las distintas administraciones", ha subrayado el responsable de ENE.