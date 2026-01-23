Extremadura marca nuevo récord de exportaciones en noviembre con un crecimiento 35 veces superior a la media nacional

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha felicitado a las empresas extremeñas desde la plataforma logística de Badajoz, porque "gracias a su compromiso y al trabajo de la Junta, con el acompañamiento a nuestro tejido productivo, una vez más hemos batido récord de exportaciones".

En noviembre, las exportaciones extremeñas superaron los 355 millones de euros, un 31,4% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que en el conjunto de España las exportaciones cayeron un 1,5%, por lo que Extremadura volvió a liderar el crecimiento.

En el período de enero a noviembre, "hemos exportado ya 3.765 millones de euros, creciendo un 21,1%, es decir, 35 veces más que la media nacional. Somos la comunidad autónoma que más está aumentando el valor de sus ventas al exterior", ha señalado Santamaría.

"Estos datos no son casualidad, son el resultado del compromiso de nuestras empresas, a las que seguiremos acompañando desde el Gobierno de María Guardiola para que sigan abriéndose camino, creciendo y compitiendo como nunca en los mercados internacionales", ha explicado.

Guillermo Santamaría ha destacado que las empresas demuestran día a día que el talento, el esfuerzo y la capacidad de competir de Extremadura están a la altura de cualquier mercado del mundo, y ha recordado que están abiertas convocatorias de ayudas para la presencia en ferias internacionales de grandes empresas, para impulsar la internacionalización y también para que las pymes puedan contratar técnicos en comercio exterior.

"Seguiremos trabajando al lado del sector empresarial, porque cuando nuestras empresas crecen, Extremadura avanza", ha concluido el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones.