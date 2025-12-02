Extremadura se mantiene como la región más segura de España con una tasa de 34,2 delitos por cada 1.000 habitantes

Extremadura sigue siendo la comunidad autónoma más segura de España con una tasa de 34,2 delitos por cada mil habitantes en el primer semestre de 2025.

En concreto, esta tasa sitúa a Extremadura con 16,7 delitos menos por cada 1.000 habitantes que la media nacional (50,9), según los datos recogidos en el Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior.

El número de delitos conocidos durante el primer semestre de 2025 se ha situado en 27.315, es decir, 1.304 delitos conocidos más que durante el mismo periodo del año anterior; lo que supone un incremento del 5% sobre los datos de 2024, informa en una nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Con respecto a la tipología de los delitos, se produce un cambio de tendencia en la cibercriminalidad, que aumenta un 10,6% con respecto al primer semestre del año anterior. En concreto, las estafas informáticas crecen un 9,2% y el resto de ilícitos cometidos a través de internet aumentan un 19,2%.

Esa subida en los delitos digitales hace patente el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad en entornos cibernéticos y pone de manifiesto la necesidad de la concienciación de los ciudadanos a la hora de adoptar las precauciones necesarias durante la navegación por las redes.

Por su parte, el conjunto de delitos contra el patrimonio ha experimentado un incremento del 3,3% con respecto al primer semestre del año anterior. Los hurtos han descendido un 4,8%; los robos con fuerza en las cosas descienden un 9% y los robos con violencia o intimidación se han incrementado en un 23,1%.

El mayor descenso por tipologías de delitos se ha producido en los delitos por tráfico de drogas que presentan un descenso del 10,1% pasando de 227 delitos de enero a septiembre de 2024 a 204 delitos en el mismo periodo de este año. En los delitos contra la seguridad vial se detecta también un descenso del 8,4%.

Por su parte, los delitos tipificados por malos tratos en el ámbito familiar continúan en tendencia descendente. En el primer semestre de 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de 1.092 delitos de esta naturaleza, lo que representa un 0,5% menos que el año anterior.

En el caso de los delitos sexuales presentan una caída del 9,4%. Entre ellos, las agresiones sexuales con penetración se mantienen sin cambios respecto al año anterior, mientras que los delitos sexuales relacionados con los menores y discapacitados bajan un 64,9%, pasando de 37 delitos conocidos en el primer semestre de 2024 a 13 en el mismo periodo de 2025.

Por su parte, los delitos relacionados con la pornografía de menores pasan de 7 a 16 en términos interanuales, registrándose así un incremento del 128,6%.