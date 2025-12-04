EMPLEO

Extremadura liderará la creación de empleo en Navidad con un aumento del 7,5% hasta los 7.710 contratos

De este modo, el incremento de Extremadura es el más alto de todo el país, frente a una media del 4,7%.

Redacción

Extremadura |

rebajas 2018_643x397
rebajas 2018_643x397 | Economía Digital

Randstad prevé que la campaña de Navidad, que comprende desde el Black Friday hasta el final de las rebajas de enero generará en Cantabria 7.710 contrataciones, un 7,5% más que el año pasado, según se desprende de sus 'Previsiones de contratación para Navidad en 2025'.

De este modo, el incremento de Extremadura es el más alto de todo el país, frente a una media del 4,7%, y por delante de Navarra (6,9%), Canarias (6,4%) y Aragón (6,3%).

Por provincias, Cáceres será la que experimente el mayor crecimiento, con un avance del 14,2% y un total de 2.575 contratos, situándose como una de las provincias españolas con más aumento esta campaña. Badajoz, por su parte, alcanzará 5.135 firmas, un 4,4% más que en 2024, situándose como la provincia extremeña con más vacantes por cubrir.

En España, la previsión es que la campaña genere 452.950 nuevas contrataciones, un 4,7% más que la del año pasado, cuando se firmaron un total de 432.609 contratos de trabajo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer