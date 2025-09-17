Extremadura lidera el incremento nacional en cuanto a la licitación de obra pública

Extremadura ha liderado el incremento en la licitación de obra pública, que entre enero y julio ha alcanzado los 363,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 417,8 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se licitaron 70,3 millones.

En el conjunto del país, la licitación de contratos de obra lanzada por todos los organismos públicos del país alcanzó los 19.984,48 millones de euros en los siete primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 16,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Las comunidades autónomas fueron en este periodo las que más aumentaron sus licitaciones, al llegar a los 6.650,9 millones de euros, un 23,9% más, según la última estadística de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Extremadura lideró las alzas, con un 417,8% de aumento y 363,98 millones de euros licitados, mientras que Andalucía fue la región con mayor actividad licitadora, al superar los 1.348 millones de euros hasta julio, un 116% más que hace un año.