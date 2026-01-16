Extremadura invierte 6,2 millones de euros en mejorar la competitividad y la capacidad científica en Biodiversidad

Extremadura ha invertido 6,2 millones de euros en potenciar la competitividad y la capacidad científica en el área de Biodiversidad gracias al Plan Complementario de I+D+i en Biodiversidad, llevado a cabo en los últimos años en colaboración con otras seis comunidades autónomas.

Esta inversión ha permitido la contratación en Extremadura de personal investigador, la adquisición y desarrollo de infraestructuras científicas y tecnológicas de vanguardia y el impulso en las colaboraciones entre los grupos de investigación.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha intervenido este jueves en la jornada de clausura del Plan Complementario de Biodiversidad, que ha coordinado Extremadura a nivel nacional.

También han participado la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega-Paíno; el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández, y los directores generales responsables de Investigación de Andalucía, Galicia, Baleares, Asturias y Canarias.

Vaquera ha detallado que en Extremadura se han financiado 18 proyectos gracias a este Plan Complementario, en el que han participado 58 investigadores de la Universidad de Extremadura y ha permitido la contratación de 52 personas como Personal Científico e Investigador.

En este marco, se han publicado más de 60 artículos científicos, además de presentación de comunicaciones a congresos y la organización de cuatro jornadas o congresos científicos. Asimismo, se han promovido más de 13 tesis doctorales y 27 trabajos fin de estudio, además de impartición de cursos y seminarios especializados.

La consejera ha destacado la materialización de estos logros científicos, que se completan con la firma de 10 contratos de transferencia con empresas o administraciones públicas y el desarrollo de herramientas aplicadas, como un software para estimar ayudas de la PAC, ha destacado la Junta en nota de prensa.

"Este Plan para Extremadura ha significado el fortalecimiento de un conocimiento muy útil en todo lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad y la gestión del territorio", ha señalado, además de potenciar la competitividad científica de Extremadura.

"Se ha podido contratar a personal cualificado, sobre todo, científicos, y crear una red de investigación entre comunidades y entre investigadores", ha añadido.

Entre los principales logros, también ha citado la creación del Centro de Biodiversidad y Cambio Global, dotado de equipamiento científico puntero, que se ha unido a la red de centros para el estudio y gestión de la biodiversidad, junto a Andalucía, Asturias y Baleares, y la implementación de un sistema integral de seguimiento de la biodiversidad para evaluar los efectos de los cambios en el uso del suelo, invasiones biológicas y sobre la flora y fauna.

Asimismo, ha destacado que Extremadura ha participado en 4 Planes Complementarios de los ocho desarrollados en España, en las áreas de Energía e hidrógeno renovable, Biotecnología aplicada a la salud, Agroalimentación y Biodiversidad, que han permitido movilizar en la región 35 millones de euros, de los que la Junta de Extremadura ha aportado casi 8 millones de euros de fondos Feder.

Por su parte, la secretaria general de Investigación, Eva Ortega-Paíno, ha manifestado que "la ciencia no entiende de fronteras" y ha destacado que "los Planes Complementarios han sido uno de los grandes ejemplos de colaboración desde el Estado y las comunidades autónomas".

Asimismo, el rector de la UEx ha señalado que "ha supuesto un trabajo muy serio, muy importante, de mucha responsabilidad coordinar la totalidad de las nueve líneas de actuación en este Plan Complementario".

En Extremadura este Plan se ha estructurado en seis grandes líneas de actuación que son Plataformas para la observación de la biodiversidad con tecnologías aeronáuticas y aeroespaciales; Monitorización y seguimiento de la biodiversidad mediante plataformas aeroespaciales y mediante tecnologías terrestres y marinas e Inventario de los servicios ecosistémicos.

Junto a Evaluación y mitigación del impacto del cambio global sobre la biodiversidad; Infraestructura digital integrada de observación de la Biodiversidad (e-IIOB) y Red de Centros para el estudio y gestión de la Biodiversidad.

A nivel nacional, se han movilizado más de 66 millones de euros en un plan, en el que han participado más de 600 investigadores y tecnólogos de 18 entidades y tres empresas, con la contratación de 250 personas.

Se han generado 195 publicaciones científicas, 145 tesis doctorales y trabajos fin de estudios, además de 15 acuerdos de transferencia tecnológica y asistencia técnica a empresas, administraciones públicas y organismos internacionales.