Extremadura homenajea a sus 18.000 donantes de médula ósea con motivo del Día Mundial

La Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO) conmemorará el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se celebra el 20 de septiembre, con un programa de actividades en la región para homenajear a los más de 18.000 extremeños que figuran en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

Según destaca, Extremadura es la comunidad que está a la cabeza en donación a nivel nacional en proporción a la población, y destaca que el "compromiso solidario de la sociedad extremeña demuestra que es una tierra generosa y consciente del valor de salvar vidas a través de la donación".

En cuanto al programa, se incluye la exposición 'Arte para dar vida', hasta el 24 de septiembre, en Arroyo de la Luz (Cáceres), iluminación de monumentos en la Red de Atención a Donantes, campaña en redes sociales con `Testimonios de vida' de donantes, visitas a hospitales, charlas y mesas informativas.

Con esta programación, Extremadura rinde homenaje a sus donantes y anima a que más jóvenes de entre 18 y 40 años se inscriban en el registro.

Recuerda que cada año, miles de personas en el mundo necesitan un trasplante de médula ósea como única opción para superar enfermedades como la leucemia, linfomas u otras patologías hematológicas. Sin embargo, encontrar un donante compatible es extremadamente difícil, por lo que aumentar el número de personas registradas es clave para salvar más vidas.

Con esta campaña se quiere dar visibilidad a los donantes y animar a más personas a informarse y registrarse.