Extremadura fue la segunda comunidad donde menos aumentó el precio de la vivienda de alquiler en octubre con un 4%

Extremadura ha sido la segunda comunidad autónoma donde menos se ha incrementado el precio de la vivienda de alquiler en octubre, un 4 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que supone 6,9 puntos porcentuales menos que el crecimiento experimentado a nivel nacional (+10,9%), según el último informe de idealista.

El precio del metro cuadrado se situó en los 7,2 euros, lo que supone una caída del 1,1% en comparación con el trimestre anterior, y del 0,9% en relación a septiembre.

En el conjunto nacional, el precio del alquiler cerró octubre con una subida interanual del 10,9%, hasta alcanzar los 14,5 euros por metro cuadrado, según el último informe publicado por Idealista, que también revela una caída del 0,7% respecto a los tres últimos meses y un ligero ascenso del 0,1% en relación con el mes anterior.