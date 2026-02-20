VIVIENDA

Extremadura fue la región donde menos creció el precio de la vivienda libre en 2025 y única por debajo de 1.000 euros/m2

Redacción

Extremadura |

viviendas en construccion_643x397 | Economía Digital

El precio medio de la vivienda libre en Extremadura se situó en 933 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2025, tras registrar un crecimiento del 3,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, , según datos de la estadística sobre el 'valor tasado de la vivienda' del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

De esta forma, la región cerró el ejercicio con el menor incremento del conjunto nacional, donde los precios aumentaron una media del 13,1 por ciento, y asimismo fue la única comunidad con el precio medio más bajo del país, única que se mantiene por debajo de la barrera de los 1.000 euros por metro cuadrado.

En España, el precio medio de la vivienda libre subió un 13,1% en el último trimestre de 2025 en tasa interanual, hasta alcanzar los 2.230 euros por metro cuadrado, nuevo récord de la serie histórica tras el máximo alcanzado el trimestre previo.

