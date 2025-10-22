Extremadura firmará con el Gobierno y otras nueve CCAA un convenio para las licencias interautonómicas de caza y pesca

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y varias comunidades para la articulación de un sistema que permita la concesión de licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales con validez en todos estos territorios.

Además de Extremadura firmarán el acuerdo las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Principado de Asturias y Región de Murcia, ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes en Mérida la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

Las leyes reguladoras de la caza y la pesca en estas autonomías establecen la obligación de poseer una licencia administrativa para ejercer estas actividades en sus respectivos ámbitos territoriales.

Las administraciones tratan de impulsar la eficacia, racionalización y agilidad en los procedimientos administrativos, así como la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Por ello, en base a estos principios, se ha articulado este convenio, que habilitará a los titulares de las licencias al ejercicio de la caza y la pesca en cualquiera de estas comunidades sin necesidad de tener que realizar trámites ante las distintas administraciones autonómicas en cuyos territorios quieran practicarlas.