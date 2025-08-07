Extremadura exige "equidad" y "recursos suficientes" para garantizar una "atención digna" a los menores migrantes

La Junta de Extremadura ha exigido "equidad, corresponsabilidad y recursos suficientes" para garantizar una "atención digna y justa" a los menores migrantes no acompañados.

De igual forma, el Ejecutivo regional ha remarcado que la región es una "tierra solidaria" y que ha cumplido con los compromisos consensuados, pero ha añadido que "no puede hacer frente, sin recursos", a la "irresponsable imposición" que pretende el Gobierno, "invadiendo competencias autonómicas mientras no cumple con sus obligaciones en política migratoria".

Así se ha pronunciado la Junta de Extremadura, ante el inicio este lunes, día 11, del traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península, que comenzará con ocho derivaciones.

En este sentido ha criticado que el Gobierno haya declarado "unilateralmente" la capacidad ordinaria de Extremadura para acoger menores migrantes no acompañados en 344 plazas, cuando la "capacidad óptima actual" del sistema de protección en la región es de 374 plazas.

"Es decir, nos obligan a duplicar el sistema actual. Además, imponiendo criterios sin consensuar, ha decidido que trasladará a Extremadura a 159 menores procedentes de Canarias, mientras que a Cataluña y al País Vasco no les asigna ninguno. Esta distribución es injusta e insolidaria, y responde a los intereses políticos de Sánchez para contentar a sus socios, no al interés superior del menor", ha precisado la Junta.