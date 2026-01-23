Extremadura está a la cola de España en FP privada con un 13,9%, según CCOO

El País Vasco (43,8%), la Comunidad de Madrid (37,6%), Aragón (35,9%) y Cataluña (35,6%) son las comunidades autónomas con mayor peso de la Formación Profesional Privada en el curso 2024-2025, mientras que, por el contrario, las Islas Canarias (8,7%), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (13,9%) y Navarra (18,1%) son las regiones con mejor peso de la FP privada, así como las ciudades autónomas de Melilla (0%) y Ceuta (1,4%).

Así lo refleja el informe 'La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales' presentado este jueves por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO).

El estudio advierte de que esta "brecha" entre las comunidades autónomas respecto a la oferta de FP pública y privada "no es meramente administrativa", ya que "determina costes directos e indirectos para las familias, condiciona la igualdad de oportunidades, y determina un proceso directo de segregación social y educativa del alumnado".

A nivel nacional, aproximadamente un tercio de la oferta de FP corresponde a centros de titularidad privada. Aunque existen diferencias significativas entre territorios, el sindicato revela que "la tendencia general muestra un incremento sostenido del peso del sector privado en la provisión de estas enseñanzas".

CCOO avisa también en su informe de la "escasa" implantación de los cursos de especialización, tanto en el ámbito público como en el privado, ya que "la mayoría de los territorios aún no los ofertan de forma significativa", un "vacío en la oferta que, a su juicio, constituye un "ámbito de desarrollo pendiente" dentro del sistema de Formación Profesional.

El crecimiento observado en el informe de la oferta privada se concentra principalmente en dos ámbitos: la Formación Profesional Básica y las modalidades a distancia, que son precisamente las que registran un mayor dinamismo en términos de expansión de plazas y centros.