Extremadura, donde más aumentaron las hipotecas sobre viviendas en octubre, un 21%

Extremadura fue la CCAA donde más aumentaron las hipotecas sobre viviendas el pasado mes de octubre, un 21,6 por ciento, seguida de Cantabria (15,2 %) y Canarias, mientras que Ceuta (-54,9 %), Galicia (-8 %) y Aragón (-8 %) protagonizaron los mayores recortes.

En general, las hipotecas mantuvieron un comportamiento estable en octubre, con unas 67.200 constituidas en total, de las cuales 52.000 se firmaron para adquirir una vivienda, con un incremento algo superior al 1,1 %.

Las hipotecas totales crecieron en nueve comunidades y ciudades autónomas, sobre todo en Melilla (22,6 %), Castilla-La Mancha (18,1 %) y Canarias (17 %). Por el contrario, los mayores descensos se produjeron en Ceuta (-60,5 %), Aragón (-10,3 %) y Cataluña (-7,8 %).

Atendiendo a las cifras absolutas, en Andalucía, Cataluña y Madrid se firmaron más de 10.000 préstamos hipotecarios sobre todo tipo de inmuebles, destacando Andalucía con algo más de 13.000, mientras que en hipotecas de vivienda solo Andalucía superó las 10.000 constituciones.

En cuanto a la compraventa de viviendas cayó en España un 3,6 % en octubre en comparación interanual, con 67.600 operaciones, con lo que retomó la contracción iniciada en agosto, cuando las compraventas se redujeron por primera vez desde junio de 2024, tendencia rota en septiembre con un incremento del 2,7 %.

Según el avance de los datos provisionales de octubre publicados este jueves por los Registradores de la Propiedad, que se refieren al 92,9 % de los registros analizados, la compraventa de todo tipo de inmuebles, no solo viviendas, bajó un 2,7 % interanual y quedó en torno a las 128.800 operaciones.

Estos datos confirman la contracción iniciada durante el mes de agosto, tras la sólida tendencia al alza registrada en los primeros meses del año, pese a que el número mensual de operaciones se mantiene en niveles "históricamente altos", explican los Registradores en un comunicado.