Extremadura cuenta con siete sedes de empresas de más de 1.000 empleados

Madrid (454), Barcelona (157) y Valencia (49) lideran la concentración de sedes de empresas de más de 1.000 empleados, según se desprende de la radiografía empresarial llevada a cabo por Tinsa, que arroja que Extremadura cuenta con siete sedes --tres en Cáceres y cuatro en Badajoz--.

En concreto, solo las provincias madrileña y barcelonesa se sitúan en el nivel de concentración 'muy alta' con más de 50, siendo los dos polos empresariales principales del país.

Madrid se constituye como un gran núcleo en el centro peninsular, alzándose como principal concentrador de sedes. Barcelona, de su lado, se presenta como un segundo gran foco en el noreste, con la provincia como gran capital empresarial del arco mediterráneo.