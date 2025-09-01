Extremadura cuenta con 6.700 "sociedades fantasma" en los últimos dos años

Extremadura contabiliza un total de 6.700 "sociedades fantasma", aquellas que no han publicado sus cuentas en los dos últimos años en Extremadura pese estar inscritas en el registro mercantil y tener obligación de hacerlo, con comercio, construcción y actividades inmobiliarias y servicios empresariales como los sectores con un mayor número.

Según un estudio de Informa D&B, esta cifra representa el 1,3 por ciento del total nacional, que es de 517.189 empresas, con Madrid, Andalucía y Cataluña con el mayor número de sociedades fantasmas, con un 19 por ciento, un 18,5 y un 17 del total respectivamente.

Por el contrario, Cantabria, La Rioja, Melilla y Ceuta son las autonomías con menos compañías de este tipo, no llegan al 1%.

Del total de empresas fantasma extremeñas, en sector de Comercio ha hay contabilizadas 1.536 (un 23% del total); en Construcción y actividades inmobiliarias, 1.372 (19 por ciento) y en Servicios empresariales 743 (un 11%).

Para los expertos que han elaborado el informe, estas empresas representan un riesgo, ya que pueden ser utilizadas con fines fraudulentos, por lo que abogan por su liquidación.