Extremadura cuenta con 6.700 "sociedades fantasma" en los últimos dos años

Redacción

Extremadura |

Extremadura contabiliza un total de 6.700 "sociedades fantasma", aquellas que no han publicado sus cuentas en los dos últimos años en Extremadura pese estar inscritas en el registro mercantil y tener obligación de hacerlo, con comercio, construcción y actividades inmobiliarias y servicios empresariales como los sectores con un mayor número.

Según un estudio de Informa D&B, esta cifra representa el 1,3 por ciento del total nacional, que es de 517.189 empresas, con Madrid, Andalucía y Cataluña con el mayor número de sociedades fantasmas, con un 19 por ciento, un 18,5 y un 17 del total respectivamente.

Por el contrario, Cantabria, La Rioja, Melilla y Ceuta son las autonomías con menos compañías de este tipo, no llegan al 1%.

Del total de empresas fantasma extremeñas, en sector de Comercio ha hay contabilizadas 1.536 (un 23% del total); en Construcción y actividades inmobiliarias, 1.372 (19 por ciento) y en Servicios empresariales 743 (un 11%).

Para los expertos que han elaborado el informe, estas empresas representan un riesgo, ya que pueden ser utilizadas con fines fraudulentos, por lo que abogan por su liquidación.

