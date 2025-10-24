ECONOMÍA

Extremadura crecerá un 2,5% en 2025 y un 1,8% en 2026, por debajo de la media nacional

En cuanto al crecimiento anual del empleo en Extremadura, el informe cifra en un 1,9 por ciento en 2025 y en un 1,7 por ciento en 2026, también por debajo de la media nacional, que está en el 2,6 y el 2,2 por ciento de incremento, respectivamente.

Redacción

Extremadura |

Cajero de un banco BBVA
Cajero de un banco BBVA | Economía Digital

El PIB de Extremadura crecerá un 2,5 por ciento este año 2025 y un 1,8 por ciento en 2026, en ambos casos por debajo de la media nacional, donde la previsión de crecimiento se sitúa en el 3 y 2,3 por ciento, respectivamente.

Así se recoge en las proyecciones publicadas este jueves por BBVA Resarch, que señala que la Comunidad Valenciana y Canarias serán las comunidades autónomas que registrarán un mayor crecimiento económico en 2025, con tasas del 3,6 y del 3,5 por ciento, respectivamente.

