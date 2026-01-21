Extremadura crecerá un 2% en 2026, cuatro décimas menos que la media nacional

Comunidad Valenciana (3%), Andalucía (2,5%), Murcia (2,5%) y Madrid (2,7%) serán las comunidades que registrarán un mayor crecimiento económico en 2026, mientras que Extremadura se sitúa con el avance más moderado del país, un 2%, por debajo del 2,4% de media nacional, según las proyecciones de BBVA Research, que revisó una décima al alza el Producto Interior Bruto (PIB) de España para este año, hasta el 2,4%.

Según se desprende del informe por comunidades autónomas publicado este martes, Valencia seguirá beneficiada por los efectos en la inversión de las medidas de apoyo tras la dana. Por su parte, Andalucía, Murcia y Madrid avanzarán debido al consumo privado. En esta última, las exportaciones de servicios no turísticos y la inversión, especialmente en intangibles, serán un factor diferencial.

De esta manera, el consumo seguirá apoyando el avance de la actividad, aunque se espera que la moderación del gasto de no residentes continúe afectando a las comunidades turísticas, con un impacto de mayor magnitud en Canarias (2,3%) y Baleares (2,2%).

Además, la reestructuración más lenta de lo previsto en la industria dificulta la recuperación en buena parte del norte, especialmente en las regiones más dependientes del sector automotriz, como Navarra (2,1%), Aragón (2,1%) y Castilla y León (2,0%).

En contraste, una mayor diversificación productiva y una especialización hacia bienes destinados a la defensa permitirían avances más cercanos al promedio en el resto del norte, Galicia (2,4%), Cantabria (2,3%), Asturias (2,2%) y País Vasco (2,2%).

En este contexto, Cataluña y Castilla-La Mancha (2,4%) registrarían crecimientos en línea con la media nacional, mientras que La Rioja (2,1%) y Extremadura (2%) -- con un foco exportador menos ligado a bienes de equipo o intermedios --, mostrarían avances algo más moderados.

Para este 2025, BBVA Research revisó a la baja en 0,1 puntos porcentuales el PIB, hasta el 2,9%, con Canarias y Baleares entre las regiones con mayor dinamismo, con un 3,5% y 3,2%, respectivamente.