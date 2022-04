Extremadura convocará 1.200 plazas de docentes para hacer fijos a interinos

La comunidad autónoma de Extremadura convocará en torno a 1.200 plazas para cuerpos docentes en cumplimiento de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con la que se alcanzará el objetivo de reducir la tasa de interinidad al 8 por ciento.

Así lo ha avanzado la directora general de Personal Docente, Ana Martín, tras presidir la Mesa Técnica de Educación en la que han participado representantes de las organizaciones sindicales para trasladarles estos datos.

Una vez analizados, administración y sindicatos se han citado la próxima semana a una Mesa Sectorial de Educación para cerrar las plazas definitivas para unos procesos que deberán estar finalizados, en cumplimiento de la propia ley, antes del 31 de diciembre de 2024.

Tras conocer la cifra de plazas previstas, los sindicatos, en líneas generales, han celebrado este número, si bien muestran cierta preocupación con el desarrollo de los procesos.

Tal y como ha explicado Martín, la ley establece dos vías de acceso, un concurso y un concurso-oposición, por lo que, teniendo esto en cuenta, la Consejería de Educación y Empleo ha realizado un estudio previo de los puestos docentes ocupados por personal interino y, fruto del mismo, se ha concluido que se podrán consolidar unas 1.200 plazas docentes en Extremadura.

De éstas, unas 1.100 plazas entrarían en el sistema de concurso y las en torno a 100 restantes, para el sistema de concurso-oposición. Unas plazas que se ratificarán próximamente en Mesa Sectorial de Educación.

Martín ha recordado que esta medida va a permitir a la Junta de Extremadura cumplir con la normativa en cuanto a bajar la tasa de interinidad al 8 por ciento en cada uno de los cuerpos docentes.

En algunos cuerpos la tasa está ahora al menos al 12 o al 14 por ciento, hay otros, como el de Maestros, que ya está en una tasa alrededor del 8 por ciento, si bien hay especialidades, como música, que está muy por encima.

Con estos procesos, en algunas especialidades la tasa de interinidad va a reducirse "incluso al 0 por ciento", ha asegurado la directora general.

LIBRE CONCURRENCIA

Todas estas plazas serán de libre concurrencia, es decir, todas las personas que reúnan los requisitos para el acceso a la función docente de cada uno de los cuerpos va a tener posibilidad de presentarse a ambos procesos (concurso o concurso-oposición).

Estas plazas, como ha explicado la directora general de Personal Docente, no serán exclusivas para personas que estén en las listas de interinidad, ni para las que tengan cierta antigüedad en dichas listas de espera.

Las plazas extraordinarias de estabilización se tienen que publicar en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) antes del 1 de junio de 2022. Y esas plazas, que se materializarán en una oferta de empleo público (plazas que se pueden convocar en procesos de oposiciones) se tienen que convocar antes del 31 de diciembre de 2022.

Después, tal y como fija la normativa estatal, estas plazas se ofertarán en los correspondientes procesos selectivos, que se podrán desarrollar hasta el 31 de diciembre de 2024 como fecha tope.

SINDICATOS

Esta cifra de plazas ha sido bien recibida por las organizaciones sindicales, algunas de las cuáles incluso hablan de "sorpresa" por su elevado número, lo cual les lleva a pensar que en años anteriores se han estado "guardando" plazas en las diferentes convocatorias, y también muestran cierta "preocupación" con el desarrollo de unos procesos en los que van a participar un elevado número de aspirantes en todo el país.

Así, Jesús Díaz, del sindicato CSIF, ha valorado el trabajo de la Administración para realizar el estudio "tan pormenorizado" que ha presentado y que ahora estudiarán de cara al encuentro de la próxima semana.

Sobre la convocatoria ha señalado que son "muchas plazas" pero habrá que ver cómo se resuelve el procedimiento, para lo cual reclama que haya "coordinación total" entre todas las comunidades autónomas, y para lo cual piden "seguridad jurídica total" para evitar que se judicialice el procedimiento.

Por su parte, el presidente del sindicato PIDE, José Manuel Chapado, ha señalado que el número de plazas que se ha puesto sobre la mesa es "bastante mejor" que el avanzado con anterioridad, por lo que espera que el "desastre de procedimiento" establecido por el Ministerio de Educación se pueda "paliar" sacando las plazas y mediante la "coordinación" de las comunidades autónomas que evite el "trasvase" de opositores de unas a otras.

Esta situación puede generar, ha dicho, que haya plazas que "se pierden" porque un mismo opositor "saca plaza en 17 comunidades autónomas". Al respecto, ha señalado que si los procesos no son simultáneos para el conjunto de las CCAA, los opositores "podrían echar papeles" en todas, por lo no habría recursos humanos para "manejar los méritos de 200.000 personas correctamente", y además los plazos se ampliarían a "muchos meses".

Saturnino Acosta, de ANPE, ha insistido en la importancia de la seguridad jurídica de los procesos, porque cada comunidad autónoma "lo está arbitrando de una manera muy distinta". Así, mientras unas ofertan entre concurso de méritos y concurso oposición un porcentaje de 54-46 por ciento o 66-33 por ciento, aproximadamente, Extremadura ofertará entre un 93-7 de porcentaje entre los dos procesos, ha asegurado.

Y es que "estas plazas no son para los extremeños", por lo que si no hay una coordinación entre CCAA y no hacen todas "exactamente igual, hay una descompensación".

También reclama "prudencia" porque aún "se desconoce cómo se van a adjudicar las plazas, ni en qué proceso ni en qué momento", y "no puede ser que nos hagamos trampas unas comunidades a otras", como se viene produciendo "desde hace mucho tiempo".

A su vez, Lourdes Núñez, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, ha señalado que estas 1.200 plazas anunciadas vienen a constatar que "año tras año" se han venido "guardando" vacantes en las negociaciones.

Asimismo, ha criticado que la "inmensa mayoría" de las plazas irá por una fase de concurso que es fruto de un trámite parlamentario que no ha contado con la negociación con los interlocutores sociales.

Finalmente, ha señalado que les "preocupa mucho" las cuestiones de procedimientos para que el opositor no se vea obligado a elegir entre un sistema de oposición-concurso extraordinario para estabilización, por ejemplo, y otro para plazas de reposición.

Por ello pide que la calendarización "rompa el camino habitual de un año primaria y otro secundaria siempre en junio", y que se empiece por un sistema de concurso en el que ya se provea esta "inmensa plantilla" de más del 90% que se va a estabilizar por un concurso "puro y duro", y posteriormente se acceda al concurso oposición extraordinario.

Por último, la secretaria del sector de Enseñanza de UGT Extremadura Eva María González ha valorado como una "sorpresa" el número de plazas, ya que esperaba menos, si bien le preocupa es la "seguridad jurídica" de las plazas y que estas no se hayan sacado en anteriores oposiciones.

Además, espera que el proceso se realice "de la mejor manera posible" para evitar la "judialización" del procedimiento, cuyo desarrollo es lo que más les preocupa.