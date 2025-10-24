Extremadura constituye un foro multiprofesional para velar por los derechos de las personas con discapacidad

El Colegio Notarial de Extremadura ha acogido la constitución del Foro Aequitas de Discapacidad que tiene como objeto crear una plataforma de trabajo de diferentes profesionales y entidades, como notariado, judicatura, fiscalía, abogacía, administraciones, universidades o el propio movimiento asociativo, para estudiar y analizar la situación actual de la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de los mayores vulnerables.

Este órgano, que ya se ha puesto en marcha en las comunidades de Aragón, Asturias, País Vasco, Galicia, Andalucía e Islas Canarias, pretende trabajar en la detección de necesidades formativas de los profesionales involucrados para avanzar en la protección de las personas con discapacidad o vulnerables, mediante la colaboración de todas las partes que integran el foro.

El foro también pretende examinar la aplicación de las normas que afectan a las personas con discapacidad y proponer reformas legislativas, según informa la organización notarial.

En la constitución, en la sede del colegio notarial en Cáceres, han participado María Félix Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx); Francisco Javier Montero, fiscal superior de Extremadura; Francisco La Moneda, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación autonómica, y Manuel de Peralta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura.

Asimismo han asistido Gonzalo A. López Ebri, patrono de la Fundación Aequitas y coordinador de los foros; Avelina Conde, delegada autonómica de Fundación Aequitas en Extremadura; e Ignacio Ferrer Cazorla, decano del Colegio Notarial de Extremadura.

La presentación del Foro Aequitas contó con la asistencia de numerosos representantes del mundo asociativo, como la Fundación Tutelar de Extremadura; ONCE; el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, etc.