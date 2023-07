Extremadura confirma cuatro nuevos focos de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica

La Junta de Extremadura ha confirmado cuatro nuevos focos de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en explotaciones bovinas de los municipios de Higuera de Vargas, Monterrubio de la Serena, Fuenlabrada de los Montes y Montánchez, cuyas muestras han sido confirmadas por el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete. Se suman estas confirmaciones al foco que ya se detectó en Monesterio.

La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, también conocida como Enfermedad Hemorrágica del Ciervo, es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por vectores (mosquitos culicoides) que afecta a rumiantes domésticos y salvajes, principalmente al ciervo y al bovino. Esta enfermedad no es una zoonosis y por tanto no afecta al hombre.

FEDEXCAZA

En este sentido, la Federación Extremeña de Caza ha difundido una circular con información básica sobre cómo actuar ante la enfermedad. Se señala que es una enfermedad de Declaración Obligatoria, por lo que "ante cualquier sospecha de avistamiento de animales infectados se debe informar a las autoridades de forma inmediata", ya que la detección temprana "resulta fundamental para poder controlar la enfermedad".