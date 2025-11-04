Extremadura es la comunidad en la que más crecen los préstamos para adquisición de vivienda y una de las que registra mayores subidas en compraventa, precio y constitución de nuevas sociedades, según ha informado el Colegio Notarial de Extremadura.

Así, según el Centro de Información Estadística del Notariado, Extremadura se consolida como una de las comunidades "más dinámicas" en el mercado inmobiliario y empresarial durante el último año (agosto 2024-agosto 2025).

En el apartado de compraventa de vivienda, la región ha experimentado un aumento del 11,5 por ciento, situándose como la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento, frente al descenso del -1,3 por ciento registrado en el conjunto del país.

También destaca el comportamiento del precio del metro cuadrado, que crece en Extremadura un "notable" 20,2 por ciento, más de tres veces por encima de la media nacional (5,6%), siendo la segunda comunidad donde más sube el valor de la vivienda.

El mercado hipotecario también muestra una evolución destacada en la región, con un aumento del 30,6 por ciento en los préstamos para adquisición de vivienda, el mayor incremento registrado en el país, frente al 3,3 por ciento de la media nacional.

Por su parte, la constitución de nuevas sociedades ha registrado una subida del 24,4 por ciento, frente al 4,7 por ciento de la media nacional, lo que convierte a Extremadura en la segunda comunidad con mayor crecimiento en la creación de nuevas empresas.