Extremadura cierra 2025 con más de 26.000 kilos de envases agropecuarios recogidos

Ya existen 69 puntos de recogida en la comunidad y prevé seguir aumentando estos puntos este 2026.

Redacción

Extremadura |

El sistema de recogida de envases agropecuarios Aevae ha cerrado 2025 con más de 26.000 kilos de envases recogidos en el campo extremeño, lo que supone un incremento de más del 200% respecto al ejercicio anterior.

Además, el citado sistema ya suma 69 puntos de recogida en la comunidad y prevé seguir aumentando estos puntos este 2026.

De igual modo, en los próximos meses se activarán nuevas acciones con el fin de que se adhieran nuevas localizaciones y puntos en zonas de relevancia, tanto agrícola como ganadera, ubicados en almacenes de suministros, cooperativas agrarias y administraciones públicas que quieran impulsar la economía circular, indica en nota de prensa Aevae.

Cabe recordar, finalmente, que Aevae es un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor para fabricantes, envasadores y distribuidores de productos de uso agrícola profesional y ganadero, que garantiza la recogida y la trazabilidad para la correcta valorización de los residuos de envases agrícolas y ganaderos.

