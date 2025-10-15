Extremadura celebrará la Semana de la Ciencia con más de 150 actividades en 23 localidades

Extremadura celebrará del 3 al 17 de noviembre la IX Semana de la Ciencia y la Tecnología compuesta por más de 150 actividades en 23 localidades de la región, con una temática que busca sensibilizar al público sobre la relevancia de la ciencia cuántica y sus múltiples aplicaciones, al tiempo que se conmemoran los 100 años del nacimiento de la mecánica cuántica.

Organizada por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, FUNDECYT-PCTEX y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura, se trata de una de las iniciativas de divulgación más relevantes de la región.

Su objetivo es acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad, especialmente a los jóvenes, mediante la implicación activa de docentes, asociaciones e investigadores de la universidad y centros de investigación extremeños.

A través de las charlas, conferencias, exposiciones y actividades prácticas que se realizan en dicho período se darán a conocer los últimos avances en diferentes disciplinas.

Desde la UEx se ofertan más de 60 actividades, a desarrollar en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia con inscripción previa, en las que los centros educativos y público general podrán disfrutar de talleres sobre cirugía, robótica, química, biología, ingeniería, ciencias de la salud o medio ambiente, entre muchos otros.

En conmemoración del centenario de la mecánica cuántica, la UEx propone dos charlas de carácter divulgativo para todo el público.

El 5 de noviembre en Badajoz el catedrático de Física Teórica Juan Jesús Ruiz Lorenzo impartirá 'Cien años de Mecánica Cuántica: de los átomos a los ordenadores cuánticos pasando por los transistores y algunos gatos'; y el día 10 en Cáceres investigadores del grupo Quercus Software Engineering Group, 'El gato de Schrödinger hecho chip.

La edición de este año de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura se alinea con la efeméride proclamada por la ONU en 2025: el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas.

La UEx subraya que los avances en computación cuántica, comunicaciones seguras, metrología de alta precisión y sensores cuánticos están llamados a revolucionar sectores clave como la medicina, la ciencia de materiales, la seguridad y la energía.

Esta transformación permitirá abordar problemas complejos, impulsar la innovación y fomentar la sostenibilidad a escala global, indica.