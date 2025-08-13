Extremadura aumentará en 153 millones el gasto por intereses de su deuda entre 2022 y 2028

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha previsto que Extremadura experimentará una variación en el gasto en intereses de la deuda pública durante los próximos años, con lo que pagará un incremento de 153 millones entre 2022 y 2028.

En concreto, en Extremadura la variación de los intereses por deuda sufrirán un incremento del 294 por ciento, al pasar de 52 millones en 2022 a una previsión de 205 en 2028. Un incremento progresivo durante los años 2023 con 113 millones de pago de intereses en la comunidad; 2024 con 131 millones; 2025 con una previsión de 139, 2026 con 153 y 2027 con 175 millones.