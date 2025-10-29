Extremadura acoge el XIX Congreso de CERMIS Autonómicos sobre inclusión de personas con discapacidad

La secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, Teresa Angulo, y la directora gerente del SEPAD, Estrella Martínez, han asistido al XIX Congreso de CERMIS Autonómicos celebrado hoy en Mérida, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Durante el encuentro, la secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, Teresa Angulo, ha destacado el papel fundamental que desempeña CERMI como plataforma de representación, interlocución y defensa de las personas con discapacidad y sus familias, ya que incide directamente en la mejora de las políticas públicas, la promoción de la accesibilidad universal, la inclusión social y la garantía de sus derechos.

La directora gerente del SEPAD, Estrella Martínez, ha analizado en su ponencia marco la evolución de los servicios y recursos destinados a este colectivo en Extremadura en los últimos dos años, en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Extremadura cuenta actualmente con más de 1.900 plazas públicas en Atención Temprana y 4.377 tratamientos de Habilitación Funcional, tratamientos especializados en fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicología y psicomotricidad, siendo la única comunidad autónoma que ofrece estos servicios públicos de promoción de la autonomía dentro del marco de la Ley de Dependencia.

Asimismo, se ha tratado sobre el desarrollo de proyectos de vida independiente, como viviendas supervisadas para personas con discapacidad por trastorno mental grave o el programa "Mi Casa" de Plena Inclusión. En el ámbito del reconocimiento de la discapacidad, se ha informado de la puesta en marcha de diversas medidas, entre ellas el funcionamiento de un nuevo CADEX en Mérida que inciden en la mejora de la situación de la valoración de la discapacidad en nuestra región y se ha informado del reconocimiento a nivel nacional recibido por ser pioneros en la accesibilidad cognitiva en España con el Centro de Salud Mérida Norte.

En este análisis de la situación de la discapacidad en Extremadura también se ha puesto en valor la importancia del centro especializado en atención a personas con ELA en Cáceres o del programa de Respiro Familiar, que se ha extendido a todos los municipios de la región, ofreciendo apoyo a las familias cuidadoras.

Estrella Martínez ha subrayado que "la inclusión de las personas con discapacidad es una cuestión de carácter transversal que debe estar presente en todas nuestras acciones". También ha destacado que "en Extremadura tenemos la gran suerte de contar con un CERMI autonómico que defiende de forma muy significativa los derechos de las personas con discapacidad, y como administración sensible a sus necesidades y derechos, nos mantenemos y caminamos a su lado".