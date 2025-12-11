Extremadura aboga por "ni alarmar, ni bajar la guardia" ante la gripe e invita a la vacunación

La consejera de Salud, Sara García Espada, ha abogado por "ni alarmar, ni bajar la guardia" ante la tasa de gripe con la que cuenta la región y ha invitado a la población a que se vacune contra esta enfermedad.
García Espada, a preguntas de los medios, ha dicho que la incidencia de la gripe se actualizará este jueves y la última información de la que se dispone es de 45 casos por 100.000 habitantes, lo que hace que Extremadura no cambie de umbral y que el uso de mascarillas ante síntomas compatibles sean recomendables en centros sanitarios y sociosanitarios.
En cuanto a la vacunación, la consejera extremeña ha detallado que, a día de hoy, se han suministrado 257.000 dosis, lo que supone 10.000 dosis más que el acumulado del año anterior, por lo que ha agradecido este hecho a los extremeños que, de forma "responsable", han acudido a vacunarse.
"Como seguimos en temporada de vacunación hasta enero, pues sirvan estas palabras para hacer un nuevo llamamiento a todos los extremeños que aún no se han vacunado y que son población diana para que por favor acudan a los puntos de vacunación", ha señalado.
"No queremos alarmar, pero tampoco podemos bajar la guardia. Estamos en ese punto. Ni alarmar ni bajar la guardia. Somos rigurosos. Mañana actualizamos datos. Si esos datos van a un escenario diferente, pues actuaremos en consecuencia. Pero de momento responsabilidad", ha indicado.
La consejera de Salud y Servicios Sociales ha realizado estas declaraciones en Zafra, donde ha visitado su hospital y, posteriormente, se ha desplazado al Centro de Salud de Santa Marta de los Barros y al Hospital de Llerena.