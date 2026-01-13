Las exportaciones de la provincia de Cáceres alcanzan un récord de 1.338 millones de euros hasta octubre de 2025

Las exportaciones de la provincia de Cáceres han alcanzado un máximo histórico entre enero y octubre de 2025, con un volumen total de 1.338 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 76,21%. En el conjunto de 2024 las exportaciones de la provincia se situaron en 925 millones de euros, lo que pone de manifiesto el avance registrado entre enero y octubre del año pasado, con un crecimiento de 413 millones de euros.

El análisis por productos que desprende de la entidad España Exportación e Inversiones (ICEX), refleja que prácticamente todo el incremento del valor del comercio exterior extremeño en 2025 tiene su origen en la provincia de Cáceres, concentrándose especialmente en las ventas de neumáticos de caucho, cuyo despegue se ha producido a partir del segundo trimestre del año.

Junto a este sector, el buen comportamiento de las exportaciones de la provincia cacereña también se apoya en otros ámbitos estratégicos. Destacan, por este orden, el sector de frutas y legumbres, con 123 millones de euros, los medicamentos, con 99 millones, el tabaco, con 89 millones, y los productos alimenticios, que alcanzaron los 78 millones de euros.

En cuanto a los destinos de las exportaciones, las empresas de la provincia mantienen como principales mercados los países de la Unión Europea. No obstante, entre enero y octubre de 2025, China se situó como el destino preferente de las exportaciones cacereñas, como consecuencia del incremento de los aranceles impuesto por la Administración Trump, circunstancia que ha obligado a numerosas empresas de la provincia a diversificar su acción comercial y reforzar su presencia en la zona económica del eje Asia-Pacífico.

Por último, en el análisis de la evolución de las exportaciones por provincias, cabe destacar que la provincia de Cáceres se sitúa entre enero y octubre de 2025 en el top 10 de las provincias españolas que han experimentado una mayor subida de las exportaciones, un dato que confirma la fortaleza del tejido exportador provincial y su creciente protagonismo en el contexto nacional.

Según informa la Cámara de Comerio de Cáceres, "este crecimiento consolida a la provincia como uno de los principales motores del comercio exterior extremeño y refleja el dinamismo y la capacidad competitiva del tejido empresarial cacereño en los mercados internacionales".

El presidente del órgano cameral cacereño, Gabriel Álvarez, ha destacado que los datos obtenidos en materia de exportaciones en el pasado ejercicio "demuestran que la internacionalización de las pymes de la provincia de Cáceres va por el buen camino", y ha recalcado "la importancia de que las administraciones sigan trabajando en esta línea para reforzar su competitividad empresarial extremeña, favoreciendo la diversificación de sus mercados en el exterior".