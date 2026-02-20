Las exportaciones extremeñas alcanzaron los 4.074,7 millones de euros en 2025 tras crecer un 22,4% en el último año

Las exportaciones extremeñas alcanzaron los 4.074,7 millones de euros en 2025, un 22,4 por ciento más que el año anterior, el tercer mayor avance del conjunto de las comunidades autónomas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).

Se trata de la cifra más alta de ventas al exterior registrada por la comunidad, a pesar del descenso del 2,7% registrado en su sector más importante, el de la alimentación, que con un volumen de negocio de 1.673,7 millones de euros, supone el 41,1 por ciento del total.

El incremento de 2025 se sustenta en las semimanufacturas no químicas, que crecieron un 111% en 2025, hasta los 1.331 millones de euros, y ya supone el 32,7% del total de las exportaciones.

Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 2.202,2 millones de euros, que supone una disminución interanual del 1,1%.

Los cinco principales destinos de las exportaciones extremeñas registraron incrementos el pasado año. Por volumen de negocio, encabeza la lista Portugal, con 938,75 millones de euros, tras crecer un 3,4% en 2025; seguido por Francia, con 881,71 (+60,1%); Alemania, con 557,42 millones (+37,0%); Italia, con 412,96% (+32,8%); y Bélgica, con 54,93 millones (+35,0%).

En cuanto a las exportaciones de diciembre de 2025, alcanzaron un valor global de 309,5 millones de euros, un 39,7% más que en el mismo mes del año anterior. Por provincias, las de Cáceres experimentaron un incremento del 119,6% por ciento frente a un 8,1% de las de Badajoz.