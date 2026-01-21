Las exportaciones de Extremadura hasta noviembre alcanzan los 3.765,1 millones de euros, un 21,1% más que en 2024

Las exportaciones extremeñas han alcanzado en los once primeros meses de 2025 los 3.765,1 millones de euros, un 21,1 por ciento más que las del mismo periodo del año anterior.

De esta forma, es la tercera comunidad autónoma donde más han aumentado las exportaciones, ha destacado en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura.

Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 1.978,6 millones de euros, lo que supone una disminución interanual del 2,2 por ciento.

Por otro lado, las exportaciones registradas en el mes de noviembre en Extremadura se han cifrado en 355,7 millones de euros, mientras que las importaciones han alcanzado un valor de 187,3 millones de euros.