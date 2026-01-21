EXPORTACIONES

Las exportaciones de Extremadura hasta noviembre alcanzan los 3.765,1 millones de euros, un 21,1% más que en 2024

Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 1.978,6 millones de euros, lo que supone una disminución interanual del 2,2 por ciento.

Redacción

Extremadura |

Contenedores esperan para ser transportados en un puerto
Contenedores esperan para ser transportados en un puerto | Agencia EFE

Las exportaciones extremeñas han alcanzado en los once primeros meses de 2025 los 3.765,1 millones de euros, un 21,1 por ciento más que las del mismo periodo del año anterior.

De esta forma, es la tercera comunidad autónoma donde más han aumentado las exportaciones, ha destacado en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura.

Por otro lado, las exportaciones registradas en el mes de noviembre en Extremadura se han cifrado en 355,7 millones de euros, mientras que las importaciones han alcanzado un valor de 187,3 millones de euros.

