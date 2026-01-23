GANADERÍA

Las explotaciones ganaderas de Extremadura ya pueden pedir las ayudas de hasta 30.000 euros para mejorar la bioseguridad

El objetivo es mejorar la viabilidad de las explotaciones y la protección sanitaria del ganado, clave para la economía y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas extremeñas.

Redacción

Extremadura |

Las explotaciones ganaderas de Extremadura ya pueden pedir las ayudas de hasta 30.000 euros para mejorar la bioseguridad
Las explotaciones ganaderas de Extremadura ya pueden pedir las ayudas de hasta 30.000 euros para mejorar la bioseguridad | Junta de Extremadura

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura la convocatoria de ayudas para la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina de la región, que cuenta con un presupuesto total de 2.439.000 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la propia Junta de Extremadura.

La subvención cubrirá hasta el 50% de la inversión aprobada, con un importe mínimo de 3.000 euros y un máximo de 30.000 euros por explotación. El plazo para la presentación de solicitudes será de 45 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOE.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de bovino y/o caprino y, al mismo tiempo, a respaldar de forma directa la actividad diaria de los ganaderos de Extremadura.

El objetivo es mejorar la viabilidad de las explotaciones y la protección sanitaria del ganado, clave para la economía y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas extremeñas, detalla el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Podrán solicitar estas ayudas las personas y entidades titulares de explotaciones activas de bovino o caprino en régimen extensivo en Extremadura.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer