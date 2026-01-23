Las explotaciones ganaderas de Extremadura ya pueden pedir las ayudas de hasta 30.000 euros para mejorar la bioseguridad

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura la convocatoria de ayudas para la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina de la región, que cuenta con un presupuesto total de 2.439.000 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la propia Junta de Extremadura.

La subvención cubrirá hasta el 50% de la inversión aprobada, con un importe mínimo de 3.000 euros y un máximo de 30.000 euros por explotación. El plazo para la presentación de solicitudes será de 45 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOE.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de bovino y/o caprino y, al mismo tiempo, a respaldar de forma directa la actividad diaria de los ganaderos de Extremadura.

El objetivo es mejorar la viabilidad de las explotaciones y la protección sanitaria del ganado, clave para la economía y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas extremeñas, detalla el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Podrán solicitar estas ayudas las personas y entidades titulares de explotaciones activas de bovino o caprino en régimen extensivo en Extremadura.