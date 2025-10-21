Evoluciona "favorablemente" el incendio declarado en un apilamiento de corcho en San Vicente de Alcántara

El incendio declarado en la tarde de este domingo en un apilamiento de corcho en la localidad pacense de San Vicente de Alcántara evoluciona "favorablemente" y, según se informa se van consumiendo las pilas de corcho incendiados, aunque el viento de moderado a fuerte no deja de repartir pavesas a las naves y pastos próximos que originan pequeños focos de incendios, que se extinguen sin dificultad.

Trabajan en las labores tres dotaciones de Alburquerque, Mérida y Villafranca bajo la coordinación del jefe de guardia, con 10 efectivos del CPEI y ocho vehículos en total, entre tres bombas urbanas, una bomba rural, dos bombas nodrizas, un vehículo autoescalera y una Unidad de mando.

Todos los bomberos están en "perfecto" estado y están comiendo gracias a logística de Cruz Roja, según indica la Diputación de Badajoz, Por la noche se estableció un relevo de las dotaciones de Alburquerque y Mérida con el personal que está en los parques.