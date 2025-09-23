INCENDIOS FORESTALES

Evolución favorable para el incendio de Valverde, estabilizado el de Cuacos, extinguido el de Aldeanueva y controlado el de Navalmoral

Domingo y lunes muy activo en cuanto a incendios forestales en la región.

Redacción

Extremadura |

Actualizamos la situación de los incendios forestales contabilizados durante las últimas horas, y días en Extremadura:

Así, permanece aún activo, aunque con evolución favorable el Incendio de Valverde De La Vera, que ya ha afectado ya a 300 hectáreas de matorral. El Incendio de Cuacos de Yuste, que se encuentra estabilizado y habría afectado ya a más de 438 hectáreas de matorral y arbolado, se apunta a que este podría haber sido un fuego intencionado. Mientras se daba por extinguido el Incendio de Aldeanueva de la Vera con unas 600 hectáreas afectadas de vegetación de alta montaña y controlado el Incendio Forestal de Navalmoral de la Mata con 8 hectáreas afectadas.

Recordarles, que hasta el 15 de octubre permanece activa en Extremadura la época de peligro alto de incendios.

