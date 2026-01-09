"Evolución estable" de la gripe en Extremadura pese a que los ingresos hospitalarios se encuentran al alza

Los ingresos hospitalarios por gripe en Extremadura han aumentado un 32 % la última semana, hasta situar la tasa de incidencia en los 13,78 casos cada cien mil habitantes, mientras que la Consejería de Salud considera "estable" la evolución de los indicadores más graves de dicha enfermedad respiratoria.

Así, en la semana 1 del 2026 la tasa de incidencia en hospitales de covid-19 se sitúa en 0 casos (0,95 casos por cien mil habitantes en la semana previa).

Por su parte, en la semana del informe, la tasa de ingresos de Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, se sitúa en 3,94 casos (2,84 casos la semana previa).