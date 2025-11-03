SOLIDARIO

Un evento vinícola solidario en Badajoz recaudará fondos para la donación de médula ósea y sangre del cordón umbilical

Se desarrollará el 5 y 6 de noviembre en el Palacio de Cristal del Hotel Río de Badajoz.

Redacción

Extremadura |

El evento solidario 'Badajoz Wine Experience' recaudará fondos los días 5 y 6 de noviembre en el Palacio de Cristal del Hotel Río de Badajoz con el fin de recaudar fondos para la Asociación Princesa Rett y Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura, que colabora en su organización.

Un evento que combina enología, cultura y compromiso social, con el objetivo recaudar dinero y sensibilizar a la ciudadanía sobre la "importancia de la donación de médula ósea y de sangre de cordón umbilical", acciones que pueden salvar vidas y que constituyen la razón de ser de la entidad.

Durante las dos jornadas, las personas asistentes podrán disfrutar de una selección de vinos de prestigio, degustaciones gastronómicas y actividades informativas de las entidades sociales, en un entorno de "encuentro y colaboración entre empresas, instituciones y ciudadanía", todo ello con el sello solidario, informa en nota de prensa ADMO.

La Asociación de Donantes de Médula Ósea de Extremadura ha invitado a la ciudadanía a apoyar la causa y "dar vida a través de la donación", combinando este gesto solidario con el "placer" del vino.

Cabe señalar que las entradas están disponibles en Bodegas Santa Marina de Badajoz, en la sede de la entidad y en el lugar del evento.

