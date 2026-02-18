La Eurodiputada Elena Nevado espera que la misión del Parlamento Europeo sirvan para frenar el cierre de Almaraz

La eurodiputada Elena Nevado (PP) ha dicho que espera que las "recomendaciones" que la misión del Parlamento Europeo que ha visitado este lunes y martes la zona de la Central de Almaraz (Cáceres) sirvan para "frenar" un cierre de dicha instalación nuclear que sería "injusto" y que "condena a Extremadura".

Así, ha insistido en que, gracias a esta misión, el Parlamento Europeo "ha comprendido" que la "decisión" del cierre de dicha planta "provoca la pérdida de miles de puestos de trabajo y el crecimiento de la despoblación en una comarca muy sensible, precisamente cuando Europa ahora mismo trabaja en la dirección contraria".

En este sentido, ha reconocido que en "Europa no entienden que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya en contra de las decisiones de la propia Unión Europea, donde la energía nuclear se considera verde de transición y que es clave para alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático y para evitar la dependencia del gas ruso".

"Por lo tanto, espero que las recomendaciones de esta misión del Parlamento Europeo sirvan para frenar una decisión injusta que condena a Extremadura", ha reconocido Elena Nevado como balance de la misión oficial del Parlamento Europeo en la que han podido "comprobar" las "graves consecuencias económicas y sociales" que provoca el cierre de la central nuclear de Almaraz.

La eurodiputada ha lamentado, igualmente, el "rechazo" de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al encuentro solicitado por este grupo de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Elena Nevado cree que se trata de una decisión que "demuestra que la decisión del Gobierno de cerrar la central se debe exclusivamente a cuestiones políticas y no técnicas como ha quedado demostrado", señala en nota de prensa el Grupo Popular en el Parlamento Europeo.

VISITA A LA CENTRAL Y REUNIONES CON SECTORES AFECTADOS

Los eurodiputados han podido visitar la central nuclear de Almaraz. Durante el recorrido han comprobado el funcionamiento "seguro" y "fiable" de esta central y su "grado de modernización".

"Sin duda alguna, la mejor demostración de que esta central tiene capacidad para seguir operando y generando electricidad a pleno rendimiento como hace en estos momentos", incide.

Durante la misión, los eurodiputados de distintos estados miembros y grupos políticos se han reunido con la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la consejera para Desarrollo Sostenible, presidentes de diputación y varios alcaldes de la zona.

Además, han mantenido un encuentro con los impulsores de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz'. Aquí sus representantes han querido dejar "claro" que la central nuclear de Almaraz genera 4.000 empleos, aporta más del 5 por ciento del PIB regional y evita 6 millones de toneladas de CO2 al año.

En los próximos días, Bogdan Rzonca, eurodiputado polaco que ha encabezado la misión, elaborará el correspondiente informe con una serie de "recomendaciones" acerca de las consecuencias del cierre de Almaraz.