Este miércoles arranca el juicio contra los tres menores implicados en el asesinato de la educadora social Belén Cortés en Badajoz

Este miércoles, a las 10 de la mañana, se inicia el juicio a tres menores, de entre 14 y 17 años, por el crimen de Belén Cortés, de 35 años, una educadora social destinada en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz donde se encontraba trabajando sola el pasado 9 de marzo por la noche. Tiene lugar en el Juzgado de Menores de Badajoz de la Ronda Norte. Serán tres días de sesiones y están citadas una treintena de personas entre peritos, forenses y testigos. Los acusados del crimen son dos chicos, de 14 y 15 años, y una chica de 17 años.

La víctima habría sido golpeada y estrangulada con un cinturón. A los dos chicos los considera los presuntos autores materiales y a la adolescente, cómplice de la muerte violenta. Además de cargos por la muerte de la cuidadora, se les imputa robo, ya que se llevaron objetos de ella, entre ellos su móvil, y también un delito contra la seguridad vial por conducir sin tener permiso.

La Fiscalía de Menores de Badajoz considera que los tres menores detenidos son responsables de un delito de asesinato. Los dos varones, de 14 y 15 años, lo serían como autores materiales y la adolescente de 17 que los acompañaba es acusada de ser cómplice de la muerte violenta. Para los dos primeros, la Fiscalía pedirá en el juicio seis años de internamiento en régimen cerrado, como se encuentran actualmente, en el Centro de Menores Marcelo Nessi, y para la joven, cinco años también de internamiento.

La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, solicita penas más duras, de seis años para los varones y de ocho para la menor. También reclaman una indemnización de medio millón de euros a la Junta de Extremadura como responsable de la supervisión de estos menores cuando ocurrieron los hechos.

La Junta de Extremadura, ha pedido que comparezca en el proceso la entidad a la que subcontrató para gestionar la vivienda tutelada en la que sucedieron los hechos. La Fiscalía, la acusación particular y las defensas de los menores han pedido que sea la Junta la que comparezca como responsable.

Al menos dos de los procesados, el menor de 15 años y la joven de 17, mantienen su inocencia. En el juicio será determinante el testimonio de un cuarto menor que fue testigo de los hechos y huyó a otro piso tutelado para alertar de lo que estaba ocurriendo.

Si son condenados los menores seguirán cumpliendo su pena en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi, en el que están internos desde que sucedió el crimen el pasado mes de marzo. Una vez que cumplan la mayoría de edad, los 18 años, los juzgados tendrán que determinar si finalizan su reclusión en este mismo espacio o pasan los últimos años de la pena en un centro penitenciario convencional.

Por otro lado, Colegios y entidades de profesionales del ámbito social han convocado una concentración mañana miércoles frente a los juzgados, coincidiendo con el inicio de juicio por el crimen de la educadora Belén Cortés. Tiene como objetivo apoyar a la familia de Belén Cortés en momentos tan difíciles. Será un acto sin logos ni banderas, pacífico y durante el que se leerá un manifiesto. El lema elegido es ‘Belén somos todos/as’.